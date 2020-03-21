Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth
Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a kiralık transferi gerçekleşen Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri ligin zirvesinde taşırken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesine girmeyi başardı. Tribunnews'in haberine göre, Milan kulübü, sezon sonunda Zlatan Ibrahımovic'in olası ayrılığı sonrasında yerine getirilmesi planlanan isimleri belirledi. Biri, Napoli'de forma giyen Milik olurken, diğeri ise Trabzonsporlu Alexander Sörloth oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Alexander Sörloth paylaşılamıyor... 2019-20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yollarını ayıralarak Trabzonspor'a transfer olan Norveçli golcü, Avrupa'nın dev ekibi Milan'ı peşine takti.
Tribunnews.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, sezonun bitimiyle beraber Zlatan Ibrahimovic'in İtalya'dan ayrılması beklenilirken, kırmızı-siyahlılar yerine gelebilecek 2 ismi belirledi.
YA MILIK YA SÖRLOTH
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Milan'lı yöneticilerin bu durumu göz önünde bulundurarak bir toplantı düzenledikleri ve listelerine Napoli'de forma giyen Milik ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u aldıkları belirtildi.
IBRA KORONAVIRUSTEN DOLAYI İSTEMİYOR
Öte yandan İtalya'da binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Ibra'nın Çizme'de daha fazla durmak istemediği kaydedildi.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 16:29
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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