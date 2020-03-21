Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Flaş! Ibrahimovic yerine Süper Lig'in golcüsünü alacaklar

Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine

Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth

Sezon başında Premier Lig ekibi 'dan 'a kiralık transferi gerçekleşen , attığı gollerle bordo mavilileri ligin zirvesinde taşırken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine girmeyi başardı. Tribunnews'in haberine göre, Milan kulübü, sezon sonunda Zlatan Ibrahımovic'in olası ayrılığı sonrasında yerine getirilmesi planlanan isimleri belirledi. Biri, Napoli'de forma giyen Milik olurken, diğeri ise Sörloth oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

paylaşılamıyor... 2019-20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi ile yollarını ayıralarak 'a olan Norveçli golcü, Avrupa'nın dev ekibi Milan'ı peşine takti.

Tribunnews.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, sezonun bitimiyle beraber Zlatan Ibrahimovic'in İtalya'dan ayrılması beklenilirken, kırmızı-siyahlılar yerine gelebilecek 2 ismi belirledi.

YA MILIK YA SÖRLOTH

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Milan'lı yöneticilerin bu durumu göz önünde bulundurarak bir toplantı düzenledikleri ve listelerine Napoli'de forma giyen Milik ile Sörloth'u aldıkları belirtildi.

IBRA KORONAVIRUSTEN DOLAYI İSTEMİYOR

Öte yandan İtalya'da binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Ibra'nın Çizme'de daha fazla durmak istemediği kaydedildi.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 16:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flaş transferi açıkladılar! Zlatan Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN