Trabzonspor'da test günü

Tüm dünyada gündem koronavirüs. Bordo-mavili kulüpte de bugün koronavirüs testleri yapılacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi, altyapı dahil tüm futbolcular ile kulüp personeli testlerden geçecek. Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler kendilerinin de gireceği bu testin sonucunu bekliyor. Tüm veriler alındıktan sonra yönetim kurulu telekonferans yöntemiyle bir araya gelecek. İlgili bakanlıklarla koordineli şekilde yeni takvim belirlenecek. Yapılacak bu toplantıda sonrasında futbolcuların ne zaman saha idmanlarına başlayacağı görüşülecek. Ligi yeniden başlatmak için 17 Nisan tarihi öngörülüyor. Ancak durum anlık değiştiği için bu tarihin de esnetilmesi gündemde.

BELİRTİ GÖRÜLMEDİ

Trabzonspor camiasını testler öncesi sevindiren durum şu ana kadar kulüp bünyesinde koronavirüs belirtilerine rastlanmaması. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinde şu ana kadar koronavirüs belirtileri çıkmadı. Bu da bugün yapılacak testler öncesi camiaya derin nefes aldırıyor.



GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Trabzonspor Kulübü, koronavirüs önlemleri kapsamında tesislerini personel dahil herkese kapatmış durumda. Bordo-mavililerde giriş-çıkış kesinlikle yasaklandı. Koronavirüs testinin ardından tesislerle ilgili yeni karar alınacak.