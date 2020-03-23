Testler salı günü
Teknik heyet, futbolcular ve tüm personel Salı günü koronavirüs testine sokulacak
Liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara Salı gününe kadar izin verilmişti. Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu'nun önceki gün açıkladığı gibi kulüp bünyesindeki herkes koronavirüs testine girecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yardımcıları, A takımdan başlayarak altyapı dahil tüm futbolcular ile kulüp çalışanları da teste sokulacak. Test sonuçlarının alınmasının ardından bordo-mavili yönetim yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Testlerin negatif çıkması halinde takvim belirlenecek. Top yeniden santraya konmadan önce Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarına başlayacak. Testler yarın yapılacak ancak maçların başlama tarihinin 17 Nisan'dan önce olması beklenmiyor.
- 23.3.2020
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Testler salı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.