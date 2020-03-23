Testler salı günü

Liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara Salı gününe kadar izin verilmişti. Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu'nun önceki gün açıkladığı gibi kulüp bünyesindeki herkes koronavirüs testine girecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yardımcıları, A takımdan başlayarak altyapı dahil tüm futbolcular ile kulüp çalışanları da teste sokulacak. Test sonuçlarının alınmasının ardından bordo-mavili yönetim yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Testlerin negatif çıkması halinde takvim belirlenecek. Top yeniden santraya konmadan önce Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarına başlayacak. Testler yarın yapılacak ancak maçların başlama tarihinin 17 Nisan'dan önce olması beklenmiyor.