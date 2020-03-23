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23 Mart 2020, Pazartesi
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Hızlandırılmış lig

Hızlandırılmış lig

Fırtına, play-off formülüne karşı çıkıyor. Çözüm çarşamba-pazar oynayarak bitirmek.

'un ertelemenin ardından liglerin hangi formülle devam edeceği yönündeki kararı net. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra ortaya atılan play-off sistemine kesin olarak karşı çıkıyor. 'in bitimine sadece 8 hafta kalmışken bunun adil bir çözüm olduğunu düşünmeyen temsilcisinin tavrı sezonunun 'hızlandırılmış' şekilde tamamlanması. Trabzonspor'un ortam normalleşince ilgili bakanlıklar ve futbolun tüm paydaşlarına sunacağı görüş çarşamba- pazar oynamak olacak. Böylece kalan 8 hafta kısa süre içinde tamamlanacak.

  1. 23.3.2020
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