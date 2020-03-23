Sihirbaz farkıyla

Karadeniz temsilcisi, Anthony Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan renklerine bağlamıştı. Nijeryalı futbolcu geldiğin günden bu yana Trabzonspor'un hücumuna büyük katkı sağlıyor. 31 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla ilk maçına çıktığından bu yana takımının Süper Lig'de kaydettiği 120 golün yüzde 30'una direkt etki etti. Tecrübeli kanat oyuncusu bu süreçte rakip fileleri 20 kez sarsarken, takım arkadaşlarına da 16 asist yaptı. Böylece 36 gole direkt etkisi oldu. Karadeniz temsilcisi taraftarın 'Sihirbaz' lakabı taktığı oyuncunun bu müthiş performansıyla zirveye yürüyor.