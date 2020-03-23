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23 Mart 2020, Pazartesi
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37'lik taş çıkarıyor

37'lik Pereira taş çıkarıyor

Kısa süre önce 37 yaşına basan Portekizli yıldız ligin en fazla şut pası atan ve sahipsiz top kazanan oyuncusu

'un tecrübeli futbolcusu Joao , Şubat ayında 37 yaşında bastı. ekibinin sağ beki ligde bu sezon en fazla şut pası atan ve sahipsiz top kazanan oyuncu durumunda. Portekizli futbolcu 32 şut pası attı. Ayrıca ligde 164 sahipsiz top kazandı. Bu iki alanda da ligdeki tüm sağ bekleri arkasında bırakmış durumda.

  1. 23.3.2020
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