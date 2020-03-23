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23 Mart 2020, Pazartesi
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Messias da alkışa katıldı

Messias da alkışa katıldı

Devre arasında 'a gelen , "" çağrısına harfiyen uyuyor.

Devre arasında 'a gelen , "" çağrısına harfiyen uyuyor. Brezilyalı futbolcu her gün saat 21.00'de zorlu dönemde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlamak için balkonuna çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonlu vatandaşlarla birlikte alkışa katıldı. Bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

  1. 23.3.2020
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