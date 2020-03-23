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23 Mart 2020, Pazartesi
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inanıyor

Filip Novak inanıyor

'un sol beki futbolu özlediğini söyledi.

'un sol beki futbolu özlediğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmayan Çek futbolcu, start aldığında yeniden şampiyonluk hedefiyle kenetleneceklerini belirtti. 29 yaşındaki futbolcu, "Bu virüs geçecek ve hepimiz yine statlarda buluşacağız" diye konuştu.

  1. 23.3.2020
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