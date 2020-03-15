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15 Mart 2020, Pazar
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Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon!

Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon!

'in 26'ıncı haftasında ile Medipol ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 32'inci dakikasında Trabzonspor taraftarını çıldırtan bir pozisyon yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Skrtel'in ikili mücadelede Nwakaeme'yi çektiği pozisyonda hakem 'un devam kararı vermesi sosyam medyada tepkilere neden oldu.

'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'i ağırladı.

Müsabakanın 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Anthony Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Başakşehirli ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme'ye hakem 'un cevabı "Devam" oldu.


NOT: Görüntü Bein Sportst'an alınmıştır

  1. 15.03.2020
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