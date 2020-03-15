Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon!
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 32'inci dakikasında Trabzonspor taraftarını çıldırtan bir pozisyon yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Skrtel'in ikili mücadelede Nwakaeme'yi çektiği pozisyonda hakem Fırat Aydınus'un devam kararı vermesi sosyam medyada tepkilere neden oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, Başakşehir'i ağırladı.
Müsabakanın 32. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Anthony Nwakaeme, ceza sahası içerisinde Başakşehirli Martin Skrtel ile çıktığı kafa topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.
Formasından çekildiğini söyleyen Nwakaeme'ye hakem Fırat Aydınus'un cevabı "Devam" oldu.
NOT: Görüntü Bein Sportst'an alınmıştır
- 15.03.2020
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasından dikkat çeken kareler
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
- Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
- Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Hüseyin Çimşir'den Başakşehir kararı! Sörloth...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonsporluları çıldırtan pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.