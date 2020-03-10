Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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kafilesi 'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen 'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk ile karşılaşacak , 'ya geldi.

'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. BtcTurk - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 18:25
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