Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.
Trabzon'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Malatya Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Trabzonspor formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.
Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 18:25
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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