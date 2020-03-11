Hayalini kurduğum yerdeyim - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Hayalini kurduğum yerdeyim

Hayalini kurduğum yerdeyim

Hayalini kurduğum yerdeyim

 , dergisine önemli açıklamalar yaptı.

, dergisine önemli açıklamalar yaptı. 'de futbolun biraz daha duygularla oynandığını belirten 28 yaşındaki stoper, "Ligi ve kupayı ayrı değerlendirebiliriz. Kupa biraz daha stratejik bir kulvar. Burada maçları genelde 180 dakika olarak değerlendiriyorsunuz. Ligde ise maç maç ilerliyorsunuz. Biz bugüne kadar hep böyle geldik, böyle de devam ediyoruz. Çünkü adım adım ilerlemek yerine önünüze uzun vadeli hedefler koyduğunuzda bunu gerçekleştirmek zor olabiliyor. Her oyuncunun hayalini kuracağı bir şehirdeyim" diye konuştu.
  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayalini kurduğum yerdeyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN