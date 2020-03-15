Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi ve flaş açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Trabzonspor'un verilmeyen penaltısında operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım." ifadelerini kullandı.
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