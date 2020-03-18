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18 Mart 2020, Çarşamba
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Zlatan Ibrahimovic'ten koronavirüs açıklaması!

Zlatan Ibrahimovic'ten koronavirüs açıklaması!

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için futbol camiası ayağa kalktı. 2. bir tarihe kadar ertelenen Serie A'da, Milan takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic, tıp sektöründe çalışanlar için 'da bağış kampanyası başlattığını resmen açıkladı! Öte yandan Türk asıllı Alman futbolcu da, 2.5 milyon euro bağış yaptığını duyurdu.

Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj var... İsveçli star, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs için çalışan sağlık personelleri ve virüsün tedavisinin bulunması için bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

İsveçli starın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"İtalya bana her zaman çok şey verdi ve bu dramatik anda, bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Hastanelere bağış toplamak ve geniş kitlelere yaymak için iletişim gücümü kullanmaya karara verdim. Bu, ciddi bir konudur ve videolara bağlı kalmayan, somut bir yardıma ihtiyaç duyulan bir durumdur.

Bu virüsü ortadan kaldırmak için meslektaşlarımın, tüm profesyonel sporcuların küçük ve ya büyük miktarda bağış yapmalarını istiyorum. Onların cömertliğine güveniyorum.

Hepimizin hayatını kurtarmak için her gün özverili bir şekilde çalışan hastanelere, doktorlara ve hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Çünkü bugün onlar için tezahurat yapıyoruz!

Haydi! Hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım!

Unutmayın; Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!

EMRE CAN: 2.5 MİLYON EURO BAĞIŞ

Öte yandan şu anda Borussia Dortmund forması terleten da, yaptığı açıklamada, "Dayanışma hiç bu kadar önemli olmamıştı! Bir ekip olarak biz, üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve destek olarak 2,5 milyon euro bağışlamaya karar verdi. Her hareket, her yardım önemlidir. Hepimiz, her zamankinden daha çok meydan okuyoruz. Sağlıkla kalın ve kendinize iyi bakın!" dedi.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 16:36
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