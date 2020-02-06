Futbolcu olmasaydı yapacağı mesleği açıkladı! "Bir kasabada..."

Kariyeri boyunca sınırsız başarılarıa imza atan, Manchester United, Real Madrid gibi kulüplerin ardından Juventus'a imza atan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, 5 Şubat'ta 35 yaşına bastı. Öte yandan yıldız futbolcu, duygularını Portekiz basınına aktardı.

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamda, futbolda böyle bir başarıya sahip olacağını hiç düşünmediğini ve 35 yaş itibariyle çok farklı bir vizyona sahip olduğunu itiraf ederken, "35 yaşında ne mi yapacaktım? Madeira'da balık tutacaktım. Bu yaşadıklarım aklımdan dahi geçmezdi. Profesyonel bir oyuncu olmak istedim ama şu ana dek kazandıklarımı kazanacağımı düşünmedim." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KALDIRMAK İSTİYOR!

Daha önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, kendisine yöneltilen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sorusuna ilişkin, "Juventus'ta oynamak bana tekrardan kazanma şansı veriyor. Zor olduğunu biliyoruz, bir çok faktöre bağlı. Ancak mümkün. Çünkü iyi bir ekibimiz var. Adım adım gitmeliyiz." dedi.

"40 YAŞIMA KADAR OYNARIM!"

Ronaldo, konuşmasının sonunda 40 yaşına kadar futbol oynamayı planladığını açıklarken, "Bir çok şey ne hissettiğime ve motivasyonuma bağlı. Ancak, fiziksel olarak bir sorun olmayacak. Kendime iyi bakıyorum ve 40 yaşıma kadar güvenle oynayabileceğimi düşünüyorum. Mantıken ömür boyu oynayamam ama yine de önemli şeyler kazanmaya devam etmek için güçlü kalmak istiyorum." dedi.