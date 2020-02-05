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05 Şubat 2020, Çarşamba
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'ya sahasında çelmesi

Lazio'ya sahasında Verona çelmesi

A'da şampiyonluk mücadelesi veren , 22. haftada konuk ettiği ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran ve puanını 50 yapan Roma temsilcisi haftayı 3. sırada tamamlarken, 9. basamaktaki Verona puanını 31'e yükseltti.

A'da 22. hafta mücadlesinde sahasında 'yı konuk etti.

Ev sahibi Lazio'nun iki topunun direkten döndüğü karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, Roma temsilcisi şampiyonluk yarışında yara aldı. .

Ligdeki yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran Lazio, haftayı 50 puanla lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip Verona ise puanını 31'e yükseltip 22. haftayı 9. sırada kapattı.

  1. 06.02.2020
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