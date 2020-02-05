İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, 22. haftada konuk ettiği Verona ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran ve puanını 50 yapan Roma temsilcisi haftayı 3. sırada tamamlarken, 9. basamaktaki Verona puanını 31'e yükseltti.
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadlesinde Lazio sahasında Verona'yı konuk etti.
Ev sahibi Lazio'nun iki topunun direkten döndüğü karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, Roma temsilcisi şampiyonluk yarışında yara aldı. .
Ligdeki yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran Lazio, haftayı 50 puanla lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip Verona ise puanını 31'e yükseltip 22. haftayı 9. sırada kapattı.
- 06.02.2020
- Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
- Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular
- Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Lazio'ya sahasında Verona çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.