Cristiano Ronaldo oynamadı, taraftarlar tazminat kazandı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, geçtiğimiz sezon öncesi kampı kapsamında Kore Ligi karmasıyla bir hazırlık karşılaşması yapmıştı. 3-3 berabere biten mücadelede yedek kulübesinde yer alan Cristiano Ronalo'nun maçta süre almaması olaylara neden olmuştu.

EN AZ 45 DAKİKA OYNAYACAK SÖZÜ

Organizasyonu Fasta adlı bir pazarlama şirketi tarafından düzenlenen 26 Temmuz'daki maç için 330 dolar değerinde 65.000'den fazla bilet satıldı.

Şirketin yaptığı anlaşmaya göre Cristiano Ronaldo'nun en az 45 dakika oynaması gerektiği aktarılsa da Portekizli yıldızın maçta hiç süre almaması taraftarların büyük tepkisini çekti ve dava konusu oldu.

TAZMİNAT KARARI

Konuyu yargıya taşıyan iki Güney Koreli futbolsever, davada mutlu sona ulaştı. Seul'un batısındaki Inçeon'da bölge mahkemesi, organizasyon firmasının davacıların her birine 312.43 dolar ödemesine karar verdi.