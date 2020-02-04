Torino'da teknik direktörlüğe sürpriz isim getirildi!

Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı. Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.