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04 Şubat 2020, Salı
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Torino'da teknik direktörlüğe sürpriz isim getirildi!

Torino'da teknik direktörlüğe sürpriz isim getirildi!

(Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi. Torino Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri'nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı. Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.

  1. 04.02.2020
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