Torino'da teknik direktörlüğe sürpriz isim getirildi!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri'nin yerine Moreno Longo getirildi. Torino Kulübü, 2018'den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri'nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Daha önce Torino'nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone'de de görev yapmıştı. Serie A'da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta'ya 7-0, Lecce'ye 4-0 yenilmişti.
- 04.02.2020
- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
- Umut Nayir açıkladı: Karius ile yollarımızı ayırdık!
- Zeki Uzundurukan: Al Hilal Falcao için 12 milyon Euro ödemeye hazır
- Emre Bol: Fenerbahçe, Galatasaray maçını kolay kazanır
- Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı!
- Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyorlar! İşte önerilecek miktar
- Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Torino'da teknik direktörlüğe sürpriz isim getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.