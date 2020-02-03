Eljif Elmas siftah yaptı Napoli kazandı

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, takımının Sampdoria'yı deplasmanda 4-2 mağlup ettiği 22. hafta mücadelesinde attığı golle galibiyete büyük katkıda bulundu.

İtalyan temsilcisine sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Makedon oyuncu, 16. dakikada fileleri havalandırarak Napoli formasıyla ilk golünü kaydetti.

79 DAKİKA SAHADA KALDI

Attığı gol kadar ortaya koyduğu performansla da alkış toplayan 20 yaşındaki genç orta saha, 79. dakikada yerini Matteo Politano'ya bıraktı.

Napoli'nin diğer golleri 3'te Arkadiusz Milik, 83'te Diego Demme ve uzatma anlarında Dries Mertens'ten geldi. Ev sahibi Sampdoria'nın sayılarını ise 26'da Quagliarella ile 73'te penaltıdan Manolo Gabbiadini kaydetti.

Napoli bu sonuçla puanını 30'a çıkartırken, Sampdoria ise 20 puanda kaldı.