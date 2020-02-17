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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'da şoku!

Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku!

26 yaşındaki milli yıldız , sağ iliopsoas kasından yaşadığı nedeniyle 'ın bu akşam ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

İtalya Serie A'nın 24. haftasında 'ın 'yu Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen 'nun yapılan testler sonucunda kasında bir yaşadığı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre milli yıldız, sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem nedeniyle Torino ile oynanacak olan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Calciomercato'dan elde edilen bilgilere göre, Çalhanoğlu'nun sakatlık derecesi bu hafta yapılacak detaylı testlerin ardından belli olacak.

Milan'ın Torino karşısında 11'le sahada olması bekleniyor: Donnarumma; Calabria, , Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paqueta; Ibrahimovic.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 16:08
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