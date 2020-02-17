Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku!
26 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sağ iliopsoas kasından yaşadığı sakatlık nedeniyle Milan'ın bu akşam Torino ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan'ın Torino'yu Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yapılan testler sonucunda kasında bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre milli yıldız, sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem nedeniyle Torino ile oynanacak olan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
Calciomercato'dan elde edilen bilgilere göre, Çalhanoğlu'nun sakatlık derecesi bu hafta yapılacak detaylı testlerin ardından belli olacak.
Milan'ın Torino karşısında 11'le sahada olması bekleniyor: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paqueta; Ibrahimovic.
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 16:08
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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