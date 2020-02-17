Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan'ın Torino'yu Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yapılan testler sonucunda kasında bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre milli yıldız, sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem nedeniyle Torino ile oynanacak olan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Calciomercato'dan elde edilen bilgilere göre, Çalhanoğlu'nun sakatlık derecesi bu hafta yapılacak detaylı testlerin ardından belli olacak.

Milan'ın Torino karşısında 11'le sahada olması bekleniyor: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paqueta; Ibrahimovic.