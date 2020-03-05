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05 Mart 2020, Perşembe
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'a doğum günü sürprizi! Fiyatı duyuruldu...

Merih Demiral'a doğum günü sürprizi! Fiyatı duyuruldu...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve 'un yıldız ismi için İngiliz medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre teknik direktörü , sezon sonunda Merih Demiral için 40 milyon euroluk teklifini İtalyan devine iletecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Sezon başında Sassuolo'dan ayrılarak 'un yolunu tutan , hem İtalyan devinde hem de A Milli Futbol Takımı'mızda gösterdiği performansla adeta parmak ısırtmıştı.

Kısa süre önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı aktarılan ve EURO 2020'de yer alıp almayacağı henüz belli olmayan Merih için İngiltere'nin The Sun gazetesi, 5 Mart Perşembe günü (Merih'im doğum gününde) okuyucularıyla paylaştığı haberde önemli bir gelişmesine yer verdi.

Buna göre teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Merih'i özel olarak izlediği ve oyuncuyu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

The Sun'ın İtalyan basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında Arteta'nın Merih için 35 milyon pound (40 milyon euro) gibi bir rakam önereceği ifade edilirken, Juventus'un oyuncusunu satmaya niyetli olmadığı dile getirildi.

JUVE YENİ KONTRAT DÜŞÜNÜYOR

Merih'in EURO 2020'de yer alması ve başarılı bir performans sergilemesi halinde Juventus'un oyuncuyu elinde tutmasının hayli zorlaşacağı belirtilen haberde, İtalyan devinin Merih'e kısa süre içerisinde yeni bir kontrat önereceği aktarıldı.

CHIELLINI'NIN HALEFİ

Öte yandan şu anda 36 yaşında olan Chielli'nin yıllar süren Juventus kariyerine nokta koymayı planladığı ve siyah beyazlıların, Chiellini yerine uzun vadede Merih'i kadrolarında tutmayı planladığı yazıldı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 17:53
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