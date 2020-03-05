Merih Demiral'a doğum günü sürprizi! Fiyatı duyuruldu...
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Juventus'un yıldız ismi Merih Demiral için İngiliz medyasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, sezon sonunda Merih Demiral için 40 milyon euroluk transfer teklifini İtalyan devine iletecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sezon başında Sassuolo'dan ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, hem İtalyan devinde hem de A Milli Futbol Takımı'mızda gösterdiği performansla adeta parmak ısırtmıştı.
Kısa süre önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı aktarılan ve EURO 2020'de yer alıp almayacağı henüz belli olmayan Merih için İngiltere'nin The Sun gazetesi, 5 Mart Perşembe günü (Merih'im doğum gününde) okuyucularıyla paylaştığı haberde önemli bir transfer gelişmesine yer verdi.
Buna göre Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Merih'i özel olarak izlediği ve oyuncuyu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
The Sun'ın İtalyan basınını kaynak gösterdiği haberin detaylarında Arteta'nın Merih için 35 milyon pound (40 milyon euro) gibi bir rakam önereceği ifade edilirken, Juventus'un oyuncusunu satmaya niyetli olmadığı dile getirildi.
JUVE YENİ KONTRAT DÜŞÜNÜYOR
Merih'in EURO 2020'de yer alması ve başarılı bir performans sergilemesi halinde Juventus'un oyuncuyu elinde tutmasının hayli zorlaşacağı belirtilen haberde, İtalyan devinin Merih'e kısa süre içerisinde yeni bir kontrat önereceği aktarıldı.
CHIELLINI'NIN HALEFİ
Öte yandan şu anda 36 yaşında olan Chielli'nin yıllar süren Juventus kariyerine nokta koymayı planladığı ve siyah beyazlıların, Chiellini yerine uzun vadede Merih'i kadrolarında tutmayı planladığı yazıldı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 17:53
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Merih Demiral'a doğum günü sürprizi! Fiyatı duyuruldu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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