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16 Mart 2020, Pazartesi
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Burhaniye’de şampiyonluk sevinci

Burhaniye’de şampiyonluk sevinci

'in Burhaniye ilçesinde, Lig A grubu şampiyonu oldu. Burhaniye Belediyespor kendi sahasında ağırladığı Uğur Grup Spor Kulübü'nü 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

tarafından alınan kararla seyircisiz oynanan maçta şampiyonluğu kazanan maç sonunda büyük coşku yaşadı. Stat dışında takımlarını yalnız bırakmayarak destekleyen Burhaniye Belediyespor taraftarları maç sonucunda şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Burhaniye Belediyespor Başkanı Deveciler, maçı izlerken, futbolcularla şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti. Teknik heyet ve takım oyuncularını tek tek tebrik eden Başkan Deveciler "Emin adımlarla üst liglere yürüyoruz. Kulübümüzün en büyük destekçileri olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tebrikler Burhaniye Belediyespor." şeklinde konuştu. lig A grubu şampiyonu olan Burhaniye Belediyespor diğer grubun lideri ile final oynayarak BAL Bölgesel Amatör Ligi yükselme fırsatı yakalayacak.

  1. 16.03.2020
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