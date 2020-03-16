Lider şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 57 puanla ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanında Söğütspor'u 3-0 yendi. Maça dengeli başlayan iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 45+2'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Burak Topçu takımın 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir oyunla başlayan deplasman ekibi Bayırköyspor maçın 75'inci dakikasında Eğit Tabak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 83'üncü dakikasında Ayhan Çelik Bayırköyspor'un 3'üncü golünü kaydederken, bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bayırköyspor aldığı 3 puanla 60 puana yükselirken, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Bilecikspor'a 6 puan fark attı. Söğütspor ise 1 puanla 6 sıradaki yerini korudu. Öte yandan müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'da izledi.