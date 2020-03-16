Lider şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Bilecik 1. Amatör Ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanından kazanması bilirken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 57 puanla ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanında Söğütspor'u 3-0 yendi. Maça dengeli başlayan iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 45+2'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Burak Topçu takımın 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir oyunla başlayan deplasman ekibi Bayırköyspor maçın 75'inci dakikasında Eğit Tabak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 83'üncü dakikasında Ayhan Çelik Bayırköyspor'un 3'üncü golünü kaydederken, bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bayırköyspor aldığı 3 puanla 60 puana yükselirken, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Bilecikspor'a 6 puan fark attı. Söğütspor ise 1 puanla 6 sıradaki yerini korudu. Öte yandan müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'da izledi.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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