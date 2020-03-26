Juventus'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar"
İtalyan evi Juventus'u karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Juventus'un ilk corona virüsü tehşisi konan Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico, yıldız futbolcunun 9 Mart'ta oynanan Inter karşılaşmasında zorla oynatıldığı iddia etti. Persico, Juventus'un bu pozitif test durumundan haberdar olduğunu vurguladı.
Avrupa'da ve İtalya'da yoğun bir biçimde devam eden corona virüs konusunda flaş bir açıklama geldi. Futbol dünyasında bu hastalığa yakalanan ilk isimlerden olan Juventus'un stoperi Daniele Rugani için önemli bir iddia yazıldı.
Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico, Juventus kulübünü suçladı.
INTER MAÇINDA ZORLA OYNATILDIĞINI İDDİA ETTİ
Rugani'nin test kontrollerinin 9 Mart'ta yapıldığı ve pozitif çıktığı ancak Juventus-Inter maçında zorla sahaya çıkarıldığı Persico tarafından iddia edildi.
Persico, Juve'nin bu pozitif test durumundan haberdar olduğunu vurguladı. İtalya'da şok etkisi yaratan iddialar sonrası gözler Juventus kulübüne çevrildi.
- 26.03.2020
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Juventus'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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