Juventus'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar"

Avrupa'da ve İtalya'da yoğun bir biçimde devam eden corona virüs konusunda flaş bir açıklama geldi. Futbol dünyasında bu hastalığa yakalanan ilk isimlerden olan Juventus'un stoperi Daniele Rugani için önemli bir iddia yazıldı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde Rugani'nin kız arkadaşı Michela Persico, Juventus kulübünü suçladı.

INTER MAÇINDA ZORLA OYNATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Rugani'nin test kontrollerinin 9 Mart'ta yapıldığı ve pozitif çıktığı ancak Juventus-Inter maçında zorla sahaya çıkarıldığı Persico tarafından iddia edildi.

Persico, Juve'nin bu pozitif test durumundan haberdar olduğunu vurguladı. İtalya'da şok etkisi yaratan iddialar sonrası gözler Juventus kulübüne çevrildi.