Juventus'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar"

Juventus'u karıştıran iddia! "Corona virüslü Rugani'yi zorlu oynattılar"

İtalyan evi 'u karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Juventus'un ilk corona virüsü tehşisi konan Rugani'nin kız arkadaşı , yıldız futbolcunun 9 Mart'ta oynanan Inter karşılaşmasında zorla oynatıldığı iddia etti. Persico, Juventus'un bu pozitif test durumundan haberdar olduğunu vurguladı.

Avrupa'da ve 'da yoğun bir biçimde devam eden corona virüs konusunda flaş bir açıklama geldi. dünyasında bu hastalığa yakalanan ilk isimlerden olan 'un stoperi Daniele Rugani için önemli bir iddia yazıldı.

Corriere Dello Sport'ta yer alan haberde Rugani'nin kız arkadaşı , Juventus kulübünü suçladı.

INTER MAÇINDA ZORLA OYNATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Rugani'nin test kontrollerinin 9 Mart'ta yapıldığı ve pozitif çıktığı ancak Juventus-Inter maçında zorla sahaya çıkarıldığı Persico tarafından iddia edildi.

Persico, Juve'nin bu pozitif test durumundan haberdar olduğunu vurguladı. İtalya'da şok etkisi yaratan iddialar sonrası gözler Juventus kulübüne çevrildi.

  1. 26.03.2020
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