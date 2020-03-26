Santiago Bernabeu Stadı, corona virüsüyle mücadelede 'sağlık deposu' olacak - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Real Madrid'in yuvası 'sağlık deposu' olacak!

Santiago Bernabeu Stadı, corona virüsüyle mücadelede 'sağlık deposu' olacak

Santiago Bernabeu Stadı, corona virüsüyle mücadelede 'sağlık deposu' olacak

'da corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere bağışlanacak sağlık malzemelerinin Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı'nda toplanacağı açıklandı. Söz konusu sağlık malzemeleri, İspanya koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacak.

'nın Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin corona virüsü salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanıp, dağıtılacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.

Kovid-19'la mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Santiago Bernabeu Stadı, corona virüsüyle mücadelede 'sağlık deposu' olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN