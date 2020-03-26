Santiago Bernabeu Stadı, corona virüsüyle mücadelede 'sağlık deposu' olacak
İspanya'da corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere bağışlanacak sağlık malzemelerinin Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı'nda toplanacağı açıklandı. Söz konusu sağlık malzemeleri, İspanya Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacak.
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin corona virüsü salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.
Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanıp, dağıtılacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.
Kovid-19'la mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.
- 26.03.2020
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