Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

2-1 Roma | MAÇ SONUCU

Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

A'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan iki ekibin mücadelesinde , evinde Roma'yı 2-1 mağlup etti. Dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Atalanta puanını 45'e çıkarırken, takipçisi Roma ise 39 puanda kaldı.

A'nın 24. haftasında , sahasında Roma'yı 2-1'lik skorla devirdi.

Konuk ekip Roma 45. dakikada 'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Jose Luis Palomino'nun golüyle Atalanta skora dengeyi getirdi: 1-1.

59. dakikada sahneye çıkan Mario Pasalic, Atalanta'yı üç puana taşıdı: 2-1.

Atalanta bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 4'üncü sıradaki yerini iyice sağlama alırken, Şampiyonlar Ligi yarışında ağır yara alan Roma ise 39 puanda kaldı.

Roma'da yedek kulübesinde oturan ve süre almadı.

  1. 16.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN