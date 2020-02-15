Atalanta 2-1 Roma | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan iki ekibin mücadelesinde Atalanta, evinde Roma'yı 2-1 mağlup etti. Dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Atalanta puanını 45'e çıkarırken, takipçisi Roma ise 39 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, sahasında Roma'yı 2-1'lik skorla devirdi.
Konuk ekip Roma 45. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
50. dakikada Jose Luis Palomino'nun golüyle Atalanta skora dengeyi getirdi: 1-1.
59. dakikada sahneye çıkan Mario Pasalic, Atalanta'yı üç puana taşıdı: 2-1.
Atalanta bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 4'üncü sıradaki yerini iyice sağlama alırken, Şampiyonlar Ligi yarışında ağır yara alan Roma ise 39 puanda kaldı.
Roma'da yedek kulübesinde oturan Cengiz Ünder ve Mert Çetin süre almadı.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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