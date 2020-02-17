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17 Şubat 2020, Pazartesi
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1-0 | MAÇ SONUCU

Milan 1-0 Torino | MAÇ SONUCU

Serie A'da zirve yarışından erken kopan , 24. haftanın kapanış maçında konuk ettiği 'yu 'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 35'e çıkararak 8'inci sıraya tırmanan Milano ekibi ligde 2 maç sonra kazanıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü.

Serie A'da 24. haftanın kapanış maçında ile karşı karşıya geldi.

Milano ekibi 25. dakikada 'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Mailan'da milli futbolcu sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giymedi.

Ligde 2 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlılar puanını 35'e çıkararak 8'inci sıraya yükseldi.

Torino ise üst üste 5. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 00:47
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