Ronaldo'ya sevgilisinden 4 milyon TL'lik doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz günlerde 35. yaş gününü kutlayan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgili Georgina Rodriguez'den sürpriz bir hediye geldi.

Doğum günü kutlamasına giden yıldız futbolcu, Rodriguez'in kendisi için aldığı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bu arada Mercedes marka lüks otomobilin değerinin 4 milyon TL olduğu ifade edildi.

Bu tarz araçlara merakı ile bilinen Ronaldo, koleksiyonuna yeni bir lüks otomobil daha eklemiş oldu. Georgina Rodriguez'in bu hediyesi, sosyal medyada da çok konuşuldu.