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11 Şubat 2020, Salı
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İtalya'dan yılın bombası! Donnarumma Milan'dan...

İtalya'dan yılın transfer bombası! Donnarumma Milan'dan...

2020 yaz sezonun ilk bombası Italya'da patlıyor... Çizme medyasında yer alan bilgilere göre Donnarumma'nın, Milan'dan ayrılarak 'e gitmeye hazırlandığı yazıldı! Öte yandan 20 yaşındaki eldiven için Inter'in, ezeli rakibine 50 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

16 yaşından bu yana Milan'ın kalesini koruya Gianluigi Donnarumma, kulübüne ayrılık için rest çekti. İtalyan medyasında yer alan habere göre 20 yaşındaki eldiven, Inter ve Juventus ile görüşmelerine başladı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Milan'dan yıllık 6 milyon euroluk gelir elde eden ve bu kazancıyla kulübünün en çok kazanan futbolcusu olan 20 yaşındaki eldiven, zam istedi. Milan'ın sahibi olan Elliott Management, bu rakamın arttırılmayacağını Donnarumma ve menajeri 'ya iletti. 20'lik kaleci, bu talebin reddedilmesi üzerine kulübüne rest çekti.

Milan ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Donnarumma, maaşının yükselmemesi halinde ayrılmak istediğini belirtti. Bu yaşananların ardından Mino Raiola, oyuncusunun durumunu CEO'su Beppe Marotta ve Sportif Direktörü Fabio Paratici'ye iletti. Juventus, şu an bu transfer için bekleme kararı alırken Inter derhal harekete geçti.

Öte yandan Boşnak kaleci Samir Handanovic'in yerine yeni kaleci arayan Inter, Donnarumma için Milan'a ödeyebileceği rakamı belirledi. Buna göre Inter'in, 20'lik eldiven için 50 milyon euroluk teklif hazırladığı yazıldı. Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde, Mino Raiola ile de görüşen Inter CEO'su Beppe Marotta'nın, Donnarumma'nın maaş talebini yerine getirebileceklerin ilettiği belirtildi.

Milan altyapısından yetişen Donnarumma, 16 yaşında kaleyi korumaya başladı. Bu sezon 22 lig maçında görev alan 20 yaşındaki kaleci, 30 gol yedi ve 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

  1. 11.02.2020
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