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11 Şubat 2020, Salı
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'dan paylaşım! Yusuf Yazıcı...

Merih Demiral'dan paylaşım! Yusuf Yazıcı...

Serie A'nın 19. haftasında ile Roma arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı nedeniyle sezonu kapatan ve güçlendirme çalışmalarını Continasso 'nda sürdüren , sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Serie A'nın 23. haftasında Verona'ya 2-1 mağlup olan Kupası yarı finalinde Milan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öte yandan dizinden yaşadığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu antrenmana katılmadı.

Rehabilitasyon çalışmalarını Continassa 'nda gerçekleştiren Demiral, hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı.

21 yaşındaki futbolcu paylaşımına milli takımdan arkadaşı Yusuf Yazıcı'yı da etiketledi.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 20:26
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