Merih Demiral'dan paylaşım! Yusuf Yazıcı...
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı nedeniyle sezonu kapatan ve güçlendirme çalışmalarını Continasso Spor Salonu'nda sürdüren Merih Demiral, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Serie A'nın 23. haftasında Verona'ya 2-1 mağlup olan Juventus İtalya Kupası yarı finalinde Milan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Öte yandan dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Merih Demiral antrenmana katılmadı.
Rehabilitasyon çalışmalarını Continassa Spor Salonu'nda gerçekleştiren Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştı.
21 yaşındaki futbolcu paylaşımına milli takımdan arkadaşı Yusuf Yazıcı'yı da etiketledi.
- 11.02.2020
- Güncelleme: 11.02.2020 20:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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