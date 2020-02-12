Gol yarışı var
23 haftası geride kalan İtalya Serie A'da, şampiyonluk potasındaki 3 takımın golcüleri arasında kıyasıya bir mücadele var.
23 haftası geride kalan İtalya Serie A'da, şampiyonluk potasındaki 3 takımın golcüleri arasında kıyasıya bir mücadele var. Laziolu Immobile 25, Juventuslu Ronaldo 20, İnterli Lukaku da 17 golle yarış içinde.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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