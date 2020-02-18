Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint-Germain MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Dortmund rövanş için avantaj elde etmiş oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında B.Dortmund sahasında PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Mateu Lahoz, Pau Cebrian ve Roberto del Palomar yönetti.

Mücadeleye iki takım da dengeli başladı. Riske girmek istemeyen takımlar daha çok orta alanda geçen bir oyuna imza attı. İlk yarının son bölümlerinde B.Dortmund gol için daha fazla baskı yapan taraf oldu. Bu baskıya yanıt veren PSG de gol şanslarını değerlendiremeyince devre golsüz sona erdi.



Takımlar mücadelenin ikinci yarısında açıldı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Erling Haaland takımını öne geçiren golü attı. Paris SG çok geçmeden bu golün cevabını verdi. 75. dakikada Neymar takımına eşitliği getirdi. Suskun geçen ilk yarının aksine bu devrede goller peş peşe geldi. Beraberliğin hemen ardından 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Erling Haaland takımını yeniden kazanan durumuna getirdi. (2-1)

Karşılaşmada başka gol olmayınca B.Dortmund sahasında PSG'yi 2-1 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg formasıyla 6, Dortmund formasıyla 1 maç oynayan Erling Haland, toplamda 10 gol atmayı başardı. Genç futbolcu grup aşamalarında 8 gol atmıştı.



Ayrıca Erling Haaland aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu.

MEUNIER CEZALI

Karşılaşmanın 87'inci dakikasında Giovanni Reyna'yı hızlı atakta durduran Thomas Meunier sarı kartla cezalandırıldı. PSG'nin yıldız futbolcusu rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EMRE CAN GÖZ DOLDURDU

Borussia Dortmund'un kiralık olarak kadrosuna kattığı daha sonra da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Can, zorlu karşılaşmada oynadığı futbolla alkış topladı. İkili mücadelelerde ayakta kalan ve attığı kritik paslarla takımını atağa kaldırmada başarılı bir iş çıkaran Türk asıllı Alman futbolcu tam not aldı.