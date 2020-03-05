İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı!
İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıkarıldı. Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları, 70 avro (476 lira) ile 600 avro (4 bin 86 lira) arasında değişiyor.
Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.
Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:
Kategori 4: 70 avro
Kategori 3: 180 avro
Kategori 2: 450 avro
Kategori 1: 600 avro
- 05.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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