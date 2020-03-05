İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı!

'da oynanacak finalinin biletleri satışa çıktı!

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı!

'da 30 Mayıs'ta yapılacak final maçının biletleri satışa çıkarıldı. Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçının bilet fiyatları, 70 avro (476 lira) ile 600 avro (4 bin 86 lira) arasında değişiyor.

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 avro

Kategori 3: 180 avro

Kategori 2: 450 avro

Kategori 1: 600 avro

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN