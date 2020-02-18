Atletico Madrid 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Atletico Madrid 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , Wanda Metropolitano Stadı'nda 'u konuk etti. İspanyol ekibi, Saul Niguez'in 4. dakikada attığı golle son şampiyon karşısında 1-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Eşleşmenin ikinci buluşması 11 Mart Çarşamba günü Liverpool'un evi Anfield Road'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ile karşı karşıya geldi.

Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan İspanyol ekibi Atletico Madrid, rövanş için avantaj elde etti.

Atletico'yu son şampiyon Liverpool karşısında galibiyete taşıyan golü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü İngiliz devinin evi Anfield Road Stadı'nda oynanacak.

LİVERPOOL 5 AY SONRA YENİLDİ!

Atletico Madrid'e 1-0'lık skorla teslim olan Liverpool, Devler Ligi'nde tam 5 ay sonra mağlubiyet yaşadı. Klopp'un ekibi bundan önceki son yenilgisini Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 17 Eylül 2019'da Napoli'ye karşı almıştı.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 01:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletico Madrid 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN