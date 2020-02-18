Atletico Madrid 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'nda Liverpool'u konuk etti. İspanyol ekibi, Saul Niguez'in 4. dakikada attığı golle son şampiyon karşısında 1-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Eşleşmenin ikinci buluşması 11 Mart Çarşamba günü Liverpool'un evi Anfield Road'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan İspanyol ekibi Atletico Madrid, rövanş için avantaj elde etti.
Atletico'yu son şampiyon Liverpool karşısında galibiyete taşıyan golü 4. dakikada Saul Niguez kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü İngiliz devinin evi Anfield Road Stadı'nda oynanacak.
LİVERPOOL 5 AY SONRA YENİLDİ!
Atletico Madrid'e 1-0'lık skorla teslim olan Liverpool, Devler Ligi'nde tam 5 ay sonra mağlubiyet yaşadı. Klopp'un ekibi bundan önceki son yenilgisini Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 17 Eylül 2019'da Napoli'ye karşı almıştı.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 01:20
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