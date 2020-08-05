Süper Lig'e Devler Ligi şoku! Başakşehir elenince...
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi Türkiye'ye pahalıya patladı! Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada kalırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.
Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında üst üste başarısız sonuçlar almasının ardından UEFA Katsayı sıralamasında 11. sıraya gerileyen Türkiye, 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Şampiyonlar Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor.
ESPN'in haberine göre, 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanması gerekiyor.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 01:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'e Devler Ligi şoku! Başakşehir elenince... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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