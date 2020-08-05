Süper Lig'e Devler Ligi şoku! Başakşehir elenince... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'e Devler Ligi şoku! elenince...

Süper Lig'e Devler Ligi şoku! Başakşehir elenince...

'in Avrupa Ligi'nden elenmesi 'ye pahalıya patladı! Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada kalırken, 'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında üst üste başarısız sonuçlar almasının ardından Katsayı sıralamasında 11. sıraya gerileyen , 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Şampiyonlar Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor.

ESPN'in haberine göre, 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanması gerekiyor.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 01:08
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