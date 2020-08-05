Süper Lig'e Devler Ligi şoku! Başakşehir elenince...

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında üst üste başarısız sonuçlar almasının ardından UEFA Katsayı sıralamasında 11. sıraya gerileyen Türkiye, 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Şampiyonlar Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor.

ESPN'in haberine göre, 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanması gerekiyor.