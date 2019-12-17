Gurur duyuyoruz
İstanbul'un 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finaline ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde çekildi.
Kur çekimini yapan TFF yöneticisi Hamit Altıntop, "Finale İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız için gurur duyuyoruz. 2005 Liverpool-AC Milan finalinden iyi bir deneyimimiz var" dedi.
DEV EŞLEŞMELER
G.SARAY'IN grubundan çıkan PSG'nin Dortmund'la, R.Madrid'in M.City'le eşleştiği, ilk maçların 18, 19, 25 ve 26 Şubat, rövanşların 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacağı Devler Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şöyle: B.Dortmund-PSG, R.Madrid-M.City, Atalanta-Valencia, A.Madrid- Liverpool, Chelsea-Bayern Münih, Lyon-Juventus, Tottenham-Leipzig, Napoli-Barcelona.
- 17.12.2019
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