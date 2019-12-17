Kur çekimini yapan TFF yöneticisi Hamit Altıntop, "Finale İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız için gurur duyuyoruz. 2005 Liverpool-AC Milan finalinden iyi bir deneyimimiz var" dedi.



DEV EŞLEŞMELER

G.SARAY'IN grubundan çıkan PSG'nin Dortmund'la, R.Madrid'in M.City'le eşleştiği, ilk maçların 18, 19, 25 ve 26 Şubat, rövanşların 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacağı Devler Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şöyle: B.Dortmund-PSG, R.Madrid-M.City, Atalanta-Valencia, A.Madrid- Liverpool, Chelsea-Bayern Münih, Lyon-Juventus, Tottenham-Leipzig, Napoli-Barcelona.