Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Türkiye'den herhangi bir takımın bulunmadığı kura çekiminde dev kulüpler birbirleriyle eşleşti.
Galatasaray'ın organizasyona grup aşamasında veda etmesinin ardından Türkiye'den herhangi bir temsilcimizin bulunmadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
EŞLEŞMELER ŞÖYLE
BORUSSIA DORTMUND - PARIS SAINT GERMAIN
REAL MADRID - MANCHESTER CITY
ATALANTA - VALENCIA
ATLETICO MADRID - LIVERPOOL
CHELSEA - BAYERN MÜNİH
OLYMPIQUE LYON - JUVENTUS
TOTTENHAM - RB LEIPZIG
NAPOLI - BARCELONA
KURADA HAMİT ALTINTOP YER ALDI
İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak.
- 16.12.2019
- Güncelleme: 16.12.2019 14:35
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