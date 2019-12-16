Galatasaray'ın organizasyona grup aşamasında veda etmesinin ardından Türkiye'den herhangi bir temsilcimizin bulunmadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE

BORUSSIA DORTMUND - PARIS SAINT GERMAIN

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

ATALANTA - VALENCIA

ATLETICO MADRID - LIVERPOOL

CHELSEA - BAYERN MÜNİH

OLYMPIQUE LYON - JUVENTUS

TOTTENHAM - RB LEIPZIG

NAPOLI - BARCELONA

KURADA HAMİT ALTINTOP YER ALDI

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak.