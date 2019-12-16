Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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'nde son 16 turu kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. 'ın turnuvaya veda etmesinin ardından 'den herhangi bir takımın bulunmadığı kura çekiminde dev kulüpler birbirleriyle eşleşti.

'ın organizasyona grup aşamasında veda etmesinin ardından 'den herhangi bir temsilcimizin bulunmadığı 'nde son 16 turu kuraları çekildi.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE

BORUSSIA DORTMUND - PARIS SAINT GERMAIN
REAL MADRID - MANCHESTER CITY
ATALANTA - VALENCIA
ATLETICO MADRID - LIVERPOOL
CHELSEA - BAYERN MÜNİH
OLYMPIQUE LYON - JUVENTUS
TOTTENHAM - RB LEIPZIG
NAPOLI - BARCELONA

KURADA HAMİT ALTINTOP YER ALDI

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 14:35
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