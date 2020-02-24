Koronavirüs tehlikesiyle nedeniyle Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak
UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Inter-Ludogorets karşılaşması ile ilgili flaş bir karara imza attı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Inter ile Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için 27 Şubat Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki ilk maçı Inter, deplasmanda Eriksen ve Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.
Son günlerde İtalya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle, oynanması planlanan dört Serie A maçının ertelenmesinin ardından UEFA, Inter - Ludogorets maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.
Serie A'da ertelenen maçlar arasında Inter - Sampdoria maçı da bulunuyordu.
INTER DEPLASMANDA KAZANMIŞTI
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Inter deplasmanda rakibini 2-0 yenmişti. Inter'e galibiyeti getiren goller Christian Eriksen ve Romelu Lukaku'dan gelmişti.
İTALYA'DA MAÇLAR ERTELENMİŞTİ
İtalya'da koronavirüs tehlikesi nedeniyle bir çok maç ertelenmişti. İtalya Futbol Federasyonu koronavirüsü tehlikesi bulunan bölgelerde ertelemeye alt liglerden başlamış daha sonra Serie A ve Serie B maçları da bu erteleme kararına dahil edilmişti.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 11:16
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Koronavirüs tehlikesiyle nedeniyle Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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