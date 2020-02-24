Koronavirüs tehlikesiyle nedeniyle Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A UEFA'dan flaş koronavirüs kararı!

Koronavirüs tehlikesiyle nedeniyle Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak

Koronavirüs tehlikesiyle nedeniyle Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak

, 'nde oynanacak olan Inter-Ludogorets karşılaşması ile ilgili flaş bir karara imza attı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasının koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Inter ile Ludogorets, 'nde son 16 turuna yükselmek için 27 Şubat Perşembe günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Inter, deplasmanda Eriksen ve Lukaku'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Son günlerde 'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle, oynanması planlanan dört Serie A maçının ertelenmesinin ardından UEFA, Inter - Ludogorets maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Serie A'da ertelenen maçlar arasında Inter - Sampdoria maçı da bulunuyordu.

INTER DEPLASMANDA KAZANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Inter deplasmanda rakibini 2-0 yenmişti. Inter'e galibiyeti getiren goller Christian Eriksen ve 'dan gelmişti.

İTALYA'DA MAÇLAR ERTELENMİŞTİ

İtalya'da koronavirüs tehlikesi nedeniyle bir çok maç ertelenmişti. İtalya Futbol Federasyonu koronavirüsü tehlikesi bulunan bölgelerde ertelemeye alt liglerden başlamış daha sonra Serie A ve Serie B maçları da bu erteleme kararına dahil edilmişti.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 11:16
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