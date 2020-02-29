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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Napoli sahasında kazandı

2-1 Torino | MAÇ SONUCU

Napoli 2-1 Torino | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde ile Torino karşı karşıya geldi. Ev sahibi Napoli, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

San Paolo'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Manolas'ın 19. dakikadaki golüyle öne geçen Napoali ilk yarıyı önde kapattı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Di Lorenzo farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada Edera Torino'nun golünü kaydetti ancak bu gol maçın galibini değiştirmedi.

Bu sonucun ardından Napoli 39 puana yükselerek üst sıralardan kopmama mücadelesini sürdürdü. Torino ise 27 puanda kaldı.


  1. 01.03.2020
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