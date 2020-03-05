Cenk Tosun: Daha güçlü döneceğim!

İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlanan ve Everton'a dönen Cenk Tosun, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "Londra'da çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. Tedavi sürecimde Everton'da olacağım" dedi.

"HER ŞEYDE VARDIR BİR HAYIR"

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın EURO 2020 öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace'ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.