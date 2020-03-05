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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler A Milli Futbol Takımı Cenk Tosun'dan mesaj var! Daha güçlü döneceğim

: Daha güçlü döneceğim!

Cenk Tosun: Daha güçlü döneceğim!

idmanında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan , "Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. öncesi böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" diye konuştu.

'de kiralık olarak forma giydiği 'ın antrenmanında dizinden sakatlanan ve Everton'a dönen , sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "'da çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. Tedavi sürecimde Everton'da olacağım" dedi.

"HER ŞEYDE VARDIR BİR HAYIR"

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" ifadelerini kullandı.

'tan 2018'de Everton'a olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace'ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.


  1. 05.03.2020
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