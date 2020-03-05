Cenk Tosun: Daha güçlü döneceğim!
Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun, "Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. EURO 2020 öncesi böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" diye konuştu.
İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlanan ve Everton'a dönen Cenk Tosun, sahalara dönüş tarihini açıkladı.
Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü ameliyat olacağını ifade eden 28 yaşındaki milli forvet, "Londra'da çapraz bağ ameliyatı olacağım. Sahalara dönmem 6-9 ay sürecek. Tedavi sürecimde Everton'da olacağım" dedi.
"HER ŞEYDE VARDIR BİR HAYIR"
Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın EURO 2020 öncesine denk gelmesine ilişkin, "Büyük şampiyonadan önce böyle bir sakatlık yaşadığım için üzgünüm tabii ama her şeyde vardır bir hayır. İnşallah daha güçlü dönerim" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan 2018'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, takımının formasını 51 kez giydi ve 10 gol kaydetti. Cenk, daha fazla forma şansı bulabilmek adına bu sezon ara transfer döneminde kiralandığı Crystal Palace'ta ise 5 maça çıktı ve bir gol attı.
- 05.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Cenk Tosun: Daha güçlü döneceğim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.