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05 Mart 2020, Perşembe
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'dan açıklaması!

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!

İngiltere ekiplerinden , devre arası transfer döneminde 'a kiralanan ve yaşadığı sonrası sözleşmesi feshedilerek takıma geri dönen ile alakalı açıklamada bulundu.

ekiplerinden 'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlanan , sezonu kapatmıştı.

Yaklaşık 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenilen Tosun'un kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve 'a geri dönmüştü.

EVERTON'DAN AÇIKLAMA

Everton Cenk Tosun'un kulübe geri döndüğünü açıklarken, 28 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.

Milli yıldızın ameliyat olduktan sonra kulübün sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.

CENK TOSUN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cenk Tosun ise, "Doğrulanmış
Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

  1. 05.03.2020
  2. Güncelleme: 05.03.2020 19:42
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