Everton'dan Cenk Tosun açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, devre arası transfer döneminde Crystal Palace'a kiralanan ve yaşadığı sakatlık sonrası sözleşmesi feshedilerek takıma geri dönen Cenk Tosun ile alakalı açıklamada bulundu.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlanan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.
Yaklaşık 7-8 ay sahalardan uzak kalması beklenilen Tosun'un kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve Everton'a geri dönmüştü.
EVERTON'DAN AÇIKLAMA
Everton Cenk Tosun'un kulübe geri döndüğünü açıklarken, 28 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta ameliyat olacağını duyurdu.
Milli yıldızın ameliyat olduktan sonra kulübün sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecine gireceği belirtildi.
CENK TOSUN'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cenk Tosun ise, "Doğrulanmış
Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Ancak; önemli olan yere düşmek değil, yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilmek. Bu sakatlıktan olabilecek en güçlü şekilde döneceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
- 05.03.2020
- Güncelleme: 05.03.2020 19:42
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Everton'dan Cenk Tosun açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.