Manchester United 37 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 37 yaşındaki kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini bir yıl uzattı. Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, tecrübeli kalecisi Lee Grant'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
Manchester United Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve Stoke City'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.
Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.
- 05.03.2020
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Manchester United 37 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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