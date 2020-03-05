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05 Mart 2020, Perşembe
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37 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzattı

Manchester United 37 yaşındaki kalecisiyle sözleşme uzattı

ekibi , 37 yaşındaki kalecisi 'in sözleşmesini bir yıl uzattı. Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.

ekibi , tecrübeli kalecisi 'in sözleşmesini bir yıl uzattı.

Manchester United Kulübü, 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi Grant'in sezon sonunda bitecek kontratının bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kariyerinde Derby County, Burnley, Oldham Athletic, Sheffield Wednesday ve 'de forma giyen Grant, 2018'de Manchester United'a transfer olmuştu.

Üçüncü kaleci olarak takıma dahil edilen Grant, şu ana kadar Manchester United formasıyla 2 resmi maça çıktı.



  1. 05.03.2020
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