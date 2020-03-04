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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler A Milli Futbol Takımı İşte millilerin EURO 2020'de giyeceği öne sürülen formalar!

A Milli Takım'ın 'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı

A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı

A Milli Takım'ın hazırlıkları sürerken, ay-yıldızlı ekibin bu turnuvada ve Elemeleri'nde giyeceği iddia edilen formaları paylaşıldı. Sosyal medyada ortaya çıkan tasarımlar, kullanıcılar tarafından beğenildi.

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ay-yıldızlıların turnuvada giyeceği formalar merak konusu olmuştu.

"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin ve Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı. Bu tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı iç saha forması;



A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı deplasman forması;


  1. 04.03.2020
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