A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürerken, ay-yıldızlı ekibin bu turnuvada ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceği iddia edilen formaları paylaşıldı. Sosyal medyada ortaya çıkan tasarımlar, kullanıcılar tarafından beğenildi.
A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ay-yıldızlıların turnuvada giyeceği formalar merak konusu olmuştu.
"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı. Bu tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.
A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı iç saha forması;
A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı deplasman forması;
- 04.03.2020
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