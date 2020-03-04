A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ay-yıldızlıların turnuvada giyeceği formalar merak konusu olmuştu.

"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı. Bu tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı iç saha forması;







A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı deplasman forması;



