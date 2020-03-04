Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı belli oldu! Muhsin Ertuğral kimdir? - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Uluslararası Teknik Danışmanı belli oldu! kimdir?

Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı belli oldu! Muhsin Ertuğral kimdir?

, ’nda Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’un resmi konuyla ilgili açıklama yapıldı.

, 'nda Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'un resmi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Muhsin Ertuğral futboldaki 29 yıllık tecrübesiyle Avrupa ve Dünya futbolundaki teknik trendleri ve gelişmeleri takip ederek, bu alandaki yeniliklerin Türk futboluna uyarlanması ve Türk futbolunun gelişimi üzerine çalışmalar yapacak. 59 yaşındaki teknik adam, bu görevinin bir parçası olarak A Milli Takım teknik ekibine de her türlü desteği sağlayacak" denildi.

MUHSİN ERTUĞRAL KİMDİR?

15 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerinde Union Solingen, Antalyaspor, Eskişehirspor ve VFL Sindelfingen takımlarında forma giyen Ertuğral, sırasıyla Köln Spor Akademisi ve Köln Teknik Akademisi'nden mezun oldu. Pro Lisans antrenörlük belgesi sahibi olan ve üç yabancı dil bilen çalıştırıcı, aynı zamanda Teknik Çalışma Grubu'nun da aktif bir üyesi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'ndaki göreviyle teknik direktörlüğe başlayan Ertuğral, daha sonra Trabzonspor'da 'ın yardımcılığını yaptı. Türkiye'de Sivasspor, 'da Kaizer Chiefs, Ajax Cape Town Golden Arrows, Black Aces, Orlando Pirates, Tunus'ta Club Africain, Avusturya'da SV Mattersburg, Mısır'da Ismaily, BAE'de Bani Yas takımlarını çalıştırdı. Ertuğral ayrıca, çeşitli TV kanallarında teknik analisti ve yorumcu olarak görev aldı.

  1. 04.03.2020
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