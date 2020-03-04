Schalke'den yıkan haber! Ozan Kabak...

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan kahreden haber geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz, Köln maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve leğen kemiğinde zedelenme oluşmuştu. Schalke 04'ten yapılan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

EURO 2020'YE YETİŞECEK Mİ?

Merih Demiral ve Cenk Tosun'un sakatlıklarıyla sarsıldığımız şu günlerde, Ozan Kabak'tan gelen haber moralleri bozdu. Her oyuncumuzun büyük önem taşıdığı EURO 2020, 12 Haziran'da başlayacak. Ozan Kabak'ın bu tarihe kadar hazır duruma gelmesi için yoğun çaba harcanacak.

Halihazırda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın turnuvaya yetişmesi bekleniyor.