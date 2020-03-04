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04 Mart 2020, Çarşamba
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'den yıkan haber! ...

Schalke'den yıkan haber! Ozan Kabak...

04'te forma giyen milli futbolcu , Köln ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli yıldızın leğen kemiğinde zedelenme olduğu bildirilmişti. Alman ekibi, 19 yaşındaki stoperin sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Milli futbolcumuz 'tan kahreden haber geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen milli futbolcumuz, Köln maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve leğen kemiğinde zedelenme oluşmuştu. Schalke 04'ten yapılan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 9 ile 12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

EURO 2020'YE YETİŞECEK Mİ?
Merih Demiral ve Cenk Tosun'un sakatlıklarıyla sarsıldığımız şu günlerde, Ozan Kabak'tan gelen haber moralleri bozdu. Her oyuncumuzun büyük önem taşıdığı EURO 2020, 12 Haziran'da başlayacak. Ozan Kabak'ın bu tarihe kadar hazır duruma gelmesi için yoğun çaba harcanacak.

Halihazırda sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın turnuvaya yetişmesi bekleniyor.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 17:24
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