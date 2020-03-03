Almanya Bundesliga Lig 24. hafta özetleri | İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Yok böyle gol! Almanya Türk yıldızı konuştu | İZLE

Lig 24. hafta özetleri | İZLE

Almanya Bundesliga Lig 24. hafta özetleri | İZLE

'nın 24. haftası itibariyle , liderliğini korurken, RB Leipzig, 3 puan arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Zirve takipçilerinden 48 puanla 3. sırada bulunurken sezonun sürpriz ekiplerinden , 46 puanla 4. sıradaki konumunu korusu. Öte yandan Şubat ayında A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen Bundesliga'daki lejyonerlerimizden , Şubat ayına performansıyla ve attığı muhteşem firikik golüyle damga vurdu. İşte Bundesliga'nın 24. hafta özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...

'da lider 52 puanla zirvedeki yerini korurken, takipçisi RB Leipzig, 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Öte yandan 48 puanla 3., ise 46 puanla 4. sırada yer aldı. İşte haftanın özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG | ÖZET

HOFFENHEIM - BAYERN MUNIH | ÖZET

KÖLN - SCHALKE 04 | ÖZET

TÜRK VE TÜRK ASILLI FUTBOLCULAR (KAAN AYHAN FRİKİK)

UNION BERLIN - WOLFSBURG | ÖZET

RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN | ÖZET

MAINZ 05 - PADERBORN | ÖZET

AUGSBURG - M.GLADBACH | ÖZET

HAFTANIN OYUNCUSU - LARS STINDL

24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 12:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya Bundesliga Lig 24. hafta özetleri | İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN