Almanya Bundesliga Lig 24. hafta özetleri | İZLE
Almanya Bundesliga'nın 24. haftası itibariyle Bayern Münih, liderliğini korurken, RB Leipzig, 3 puan arkasında 2. sırada kendine yer buldu. Zirve takipçilerinden Borussia Dortmund 48 puanla 3. sırada bulunurken sezonun sürpriz ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, 46 puanla 4. sıradaki konumunu korusu. Öte yandan Şubat ayında A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen Bundesliga'daki lejyonerlerimizden Kaan Ayhan, Şubat ayına performansıyla ve attığı muhteşem firikik golüyle damga vurdu. İşte Bundesliga'nın 24. hafta özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih 52 puanla zirvedeki yerini korurken, takipçisi RB Leipzig, 49 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Öte yandan Borussia Dortmund 48 puanla 3., Borussia Mönchengladbach ise 46 puanla 4. sırada yer aldı. İşte haftanın özetleri ve Şubat ayına damga vuran Türk yıldızlar...
BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG | ÖZET
HOFFENHEIM - BAYERN MUNIH | ÖZET
KÖLN - SCHALKE 04 | ÖZET
TÜRK VE TÜRK ASILLI FUTBOLCULAR (KAAN AYHAN FRİKİK)
UNION BERLIN - WOLFSBURG | ÖZET
RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN | ÖZET
MAINZ 05 - PADERBORN | ÖZET
AUGSBURG - M.GLADBACH | ÖZET
HAFTANIN OYUNCUSU - LARS STINDL
24. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 12:51
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