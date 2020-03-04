EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...

Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile büyük bir başarı elde eden ve finallere katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, haziran ayı içinde başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Peki turnuva öncesi hangi oyuncular sakat detaylar haberimizde...