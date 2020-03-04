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04 Mart 2020, Çarşamba
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3-1 | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen 3-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Kupasıçeyrek final karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Karim Bellarabi, ve kaydetti. Union Berlin'in tek sayısını ise Marcus Ingvartsen kaydetti. Bu skorla Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi.

çeyrek final maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan zorlu karşılaşmada kazanan taraf Bayer Leverkusen oldu. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında geriye düşen ev sahibi ekip 72'inci dakikada Karim Bellarabi'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Bayer Leverkusen, ve 'nin golleri ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşma 3-1'lik skorla tamamlandı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetin ardından Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

  1. 04.03.2020
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