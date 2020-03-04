Bayer Leverkusen 3-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU
Almanya Kupasıçeyrek final karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Karim Bellarabi, Charles Aranguiz ve Moussa Diaby kaydetti. Union Berlin'in tek sayısını ise Marcus Ingvartsen kaydetti. Bu skorla Bayer Leverkusen yarı finale yükseldi.
Almanya Kupası çeyrek final maçında Bayer Leverkusen sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.
BayArena'da oynanan zorlu karşılaşmada kazanan taraf Bayer Leverkusen oldu. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında geriye düşen ev sahibi ekip 72'inci dakikada Karim Bellarabi'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Bu golden sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz ve Moussa Diaby'nin golleri ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşma 3-1'lik skorla tamamlandı.
Bayer Leverkusen bu galibiyetin ardından Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
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