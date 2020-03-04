Bayer Leverkusen 3-1 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası çeyrek final maçında Bayer Leverkusen sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan zorlu karşılaşmada kazanan taraf Bayer Leverkusen oldu. Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında geriye düşen ev sahibi ekip 72'inci dakikada Karim Bellarabi'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Bu golden sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz ve Moussa Diaby'nin golleri ile farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşma 3-1'lik skorla tamamlandı.

Bayer Leverkusen bu galibiyetin ardından Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.