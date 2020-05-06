Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı kesinleşti
Almanya Futbol Ligi (DFL), bu akşam Bundesliga 1 ve 2'deki 36 kulübe birer yazı göndererek liglerin 15 Mayıs Cuma günü başlayacağını bildirdi. Yazıda, "DFL bugün tüm argümanları tarttıktan sonra Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlarını 15 Mayıs 2020'den itibaren yeniden başlatmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.
Avrupa'nın beş büyük ligi arasında geri dönüşü açıklanan ilk lig Bundesliga oldu. Hükümet, ligin mayıs ayının ortasından itibaren seyircisiz başlamasına izin verdi. DFL tarih olarak 15 Mayıs'ı belirledi.
Hükümetten alınan iznin ardından DFL (Alman Futbol Ligi) Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlamasına karar verdi.
Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve Bundesliga'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.
SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.
Lig yönetimi kulüplere maçların 15 Mayıs'ta başlayacağı bilgisini verdi.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 22:50
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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