Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı kesinleşti - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bundesliga'nın 'ta başlayacağı kesinleşti

Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı kesinleşti

(), bu akşam Bundesliga 1 ve 2'deki 36 kulübe birer yazı göndererek liglerin Cuma günü başlayacağını bildirdi. Yazıda, "DFL bugün tüm argümanları tarttıktan sonra Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlarını 15 Mayıs 2020'den itibaren yeniden başlatmaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Avrupa'nın beş büyük ligi arasında geri dönüşü açıklanan ilk lig Bundesliga oldu. Hükümet, ligin mayıs ayının ortasından itibaren seyircisiz başlamasına izin verdi. tarih olarak 'ı belirledi.

Hükümetten alınan iznin ardından DFL (Alman ) Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlamasına karar verdi.

yönetiminde toplanan hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve Bundesliga'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.

Lig yönetimi kulüplere maçların 15 Mayıs'ta başlayacağı bilgisini verdi.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 22:50
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