Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlayacağı kesinleşti

Avrupa'nın beş büyük ligi arasında geri dönüşü açıklanan ilk lig Bundesliga oldu. Hükümet, ligin mayıs ayının ortasından itibaren seyircisiz başlamasına izin verdi. DFL tarih olarak 15 Mayıs'ı belirledi.

Hükümetten alınan iznin ardından DFL (Alman Futbol Ligi) Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın 15 Mayıs'ta başlamasına karar verdi.

Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, maçların ne zaman başlayacağını görüştü ve Bundesliga'da 2019-20 sezonunun kaldığı yerden devam etmesi için yeşil ışığı yaktı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Toplantıda Covid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlatılması için izin çıktı.

Lig yönetimi kulüplere maçların 15 Mayıs'ta başlayacağı bilgisini verdi.