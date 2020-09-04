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04 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: 'da kadrodan çıkarıldı

Son dakika: Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı

Son dakika... İlk kez ay-yıldızlı formayı giyen Fenerbahçeli yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

'ın sakatlığı gerekçesiyle kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın dün ile oynadığı müsabaka sonrasında sağ kasığında hisseden Mert Hakan Yandaş, çıkartıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 22:21
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