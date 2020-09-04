Son dakika: Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı
Son dakika... İlk kez ay-yıldızlı formayı giyen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş yaşadığı sakatlık nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...
Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın dün Macaristan ile oynadığı müsabaka sonrasında sağ kasığında ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkartıldı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 22:21
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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