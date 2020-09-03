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03 Eylül 2020, Perşembe
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İşte millilerimizin grubunda puan durumu!

İşte millilerimizin grubunda puan durumu!

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız ilk hafta mücadelesinde konuk ettiği 'a 80. dakikada yenilen gol ile 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan millilerimiz grubun ilk haftasını 3. sırada tamamladı. İşte güncel puan durumu...

A , Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Macaristan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai kaydetti.

Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne puansız bir başlangıç yapmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Rusya, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Ev sahibi ekibin gollerini Dzyuba (2) ve Karavev kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 78. dakikada Mitrovic'ten geldi.

B Ligi 3. Grup'ta ilk hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu:

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 00:26
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