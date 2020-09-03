İşte millilerimizin grubunda puan durumu!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele Macaristan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai kaydetti.

Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne puansız bir başlangıç yapmış oldu. Ay-Yıldızlılarımız, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.

Grubun bir diğer mücadelesinde ise Rusya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Rusya, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Ev sahibi ekibin gollerini Dzyuba (2) ve Karavev kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 78. dakikada Mitrovic'ten geldi.

B Ligi 3. Grup'ta ilk hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu: